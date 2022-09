Koerier steelt tot twee keer toe laptops

De feiten vonden in de loop van 2020 plaats in het depot van het koerierbedrijf in Ternat. Daar laadde de chauffeur zijn bestelwagen vol en vertrok, om even later al terug te keren. Uit het logboek van zijn bestelwagen bleek dat hij onderweg nergens was gestopt om iets af te leveren, maar een van zijn pakjes was wel opengesneden en de laptop die erin zat, was verdwenen. Een tweetal weken later deed zich een tweede incident voor. De chauffeur laadde een pakje in zijn bestelwagen dat helemaal niet voor hem besteld was, en reed weg. Korte tijd later keerde hij terug en laadde het pakket weer uit maar toen een andere chauffeur het op zijn beurt wilde inladen, bleek het pakket opengemaakt en bleek ook hier de laptop verdwenen. De politie opende een onderzoek, maar de betrokken chauffeur reageerde nooit op enige uitnodiging om verhoord te worden. Hij verscheen ook niet op de rechtbank.