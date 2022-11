Kind dat moeite heeft tijdens rouwproces? Misschien brengt deze brievenbus dan wel soelaas

“Kinderen en jonge mensen, maar ook volwassenen, kunnen een tekening of berichtje achterlaten in de brievenbussen voor een persoon die overleden is”, zegt Luc De Geyndt van vzw Rouwkost. “Deze berichten of tekeningen zullen jaarlijks rond 15 oktober worden opgehaald om er een kunstwerk van te maken. Dit kunstwerk wordt verbrandt waarbij de rook naar boven stijgt en de boodschap die in de brieven of tekeningen stond, symbolisch bij de overledene terecht komt. Ook scholen kunnen aan dit project deelnemen door een werkje in klasverband uit te werken.”