Keuken van populaire Eetkroeg Manu tijdelijk gesloten door FAVV: “Verbazing was groot”

Controleurs van het FAVV stonden donderdagavond plots in Eetkroeg Manu, gelegen tegenover het gemeentehuis. “Blijkbaar naar aanleiding van een klacht over roken in het café”, legt De Meuter uit. “Maar dat wisten we te weerleggen omdat we over een rokersruimte beschikken. Maar nadien werd overgegaan tot een grondige controle van onder meer de keuken en daar werden enkele zaken vastgesteld die geleid hebben tot de tijdelijke sluiting. Ik moet wel zeggen dat de controleurs enorm vriendelijk waren. De controle gebeurde rond 21 uur, maar we mochten de keuken uiteindelijk nog een uurtje openhouden tot al het papierwerk volledig was afgerond.”

Maar het oordeel was onverbiddelijk: de keuken moest dus de deuren sluiten. “Samengevat kunnen we stellen dat de keuken te verouderd is”, zegt De Meuter. “Enkele toestellen waren bijvoorbeeld verouderd. Daarom hebben we een oude oven weggehaald en het recenter exemplaar laten staan. Een koelkast hebben we vervangen. Daarnaast waren er ook problemen met de faiencetegels en de vloertegels. Zaken die je niet allemaal op één dag opgelost krijgt, al zijn we vrijdag wel onmiddellijk aan de slag gegaan. Intussen is een groot deel van de vloer vernieuwd en de tegels moeten uiteraard nog rusten. Normaal gezien bel ik morgen (dinsdag red.) terug naar het FAVV waarop er dinsdag of woensdag een nieuwe controle volgt. Hopelijk kunnen we de keuken dan vanaf donderdag heropenen.”

De vastgestelde inbreuken met de sluiting tot gevolg kwamen wel als een verrassing. “Bij het volledige team”, knikt De Meuter. “Maar er zijn nu eenmaal bepaalde wetten en regels die je niet tot in de puntjes kent. Nog een andere inbreuk was bijvoorbeeld het ontbreken van de ‘verboden te roken’-sticker aan de voordeur. Maar een groot hygiëneprobleem is er dus ook zeker niet. Onze kok is met alle regels begaan en we werken uitsluitend met verse producten. Zo haalden we het aantal gerechten van 58 naar 24 om de versheid te kunnen garanderen. En van ongedierte hebben we ook geen last: we hebben een contract met Rentokil. In ieder geval neem ik de mensen van het FAVV niks kwalijk. Het is goed dat zij er zijn en voor ons was het ook interessant om aan alles te kunnen voldoen. We bestaan intussen 38 jaar en zo’n grondige controle van de keuken zoals vorige week is al zeer lang geleden. We zijn ook transparant en plaatsen foto’s van de herstellingen en het eindresultaat op onze sociale media. En tot slot wil ik nog meegeven dat deze werken een duidelijk signaal zijn dat het niet de bedoeling is om Manu te sluiten of af te breken, want die geruchten gaan opnieuw stevig de ronde.”