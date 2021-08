Kersvers bruidspaar viert ja-woord met duizenden anderen tijdens startdag van Rock Ternat

Dilbeek So Sushi opent restaurant langs Brussel­straat in Groot-Bijgaarden

22 augustus Op dinsdag 24 augustus opent een gloednieuw filiaal van So Sushi de deuren langs de Brusselstraat 328 in Groot-Bijgaarden (Dilbeek). Die komt er na het grote succes van het verkooppunt in Ternat. Sinds kort kan je al een bestelling plaatsen voor take away via de website, en dat kan ten vroegste voor 24 augustus. Je kan er zo onder meer terecht voor sushi schotels, poke bowls en chirashi. Leveringen zijn mogelijk voor Groot Bijgaarden, Dilbeek, Sint-Agatha-Berchem, Zellik, Relegem, Koekelberg, Ganshoren en Anderlecht. Een tafeltje reserveren is ook mogelijk via de website. So Sushi Dilbeek is open van dinsdag tot zondag van 17 tot 22 uur.