Karel en Godelive vieren 70 jaar huwelijk

S.-K.-Lombeek Vernieuwde toegang tot Hertigem- en Liedekerke­bos officieel geopend

De natuurbelevingszone aan de toegang van het Hertigembos in Sint-Katherina-Lombeek is plechtig geopend. De realisatie van het onthaalgebied kadert in het Plan Steenuil en had als bedoeling het creëeren van een uitvalsbasis voor de bezoekers.