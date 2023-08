“Ik mis je en hoop dat ik je snel zie”: verdwaald kaartje vindt tóch weg naar papa dankzij toegewijde postbode Philippe (59)

Een fout geadresseerd kaartje met een hartverwarmende boodschap. Dat verstuurde de kleine Lyou vanaf haar chirokamp naar haar vader in Ternat. Dankzij de vastberadenheid van postbode Philippe De vos (59) uit Affligem, is het kaartje terecht. “Ook voor mij waren het stiekem wel erg emotionele dagen, want je wil dat kaartje koste wat kost bij die papa krijgen.”

Op het kaartje stond geschreven: “Beste papa, ik hou van jou. Ik mis je en hoop dat ik je snel zie.” De oprechte boodschap van Lyou liet geen twijfel bestaan over haar gevoelens. Philippe De Vos, de attente postbode, was vastbesloten om het kaartje bij de juiste persoon te krijgen, ondanks enkele obstakels. “Het handschrift was lastig te ontcijferen en het adres klopte niet helemaal”, vertelt Philippe, die intussen zo’n 3 jaar bij bpost werkt. “Bovendien stond er geen specifieke naam van de geadresseerde, enkel ‘papa’. We dachten eerst aan nummer 49, maar dat bestond niet. Bij nummer 19 kwamen we uit op het gemeentehuis. Het leek onbegonnen werk, maar gelukkig wisten we wel dat de papa ergens in Ternat woonde.”

Juiste spoor

Met de ultieme wens om de vader van het meisje te vinden, plaatste postbode Philippe een foto van het kaartje op Facebook. Wat volgde, waren duizenden overweldigende reacties. “Het bericht werd meer dan 1.700 keer gedeeld”, glimlacht Philippe, nog steeds duidelijk verbaasd over de respons. “Uiteindelijk kreeg ik het juiste spoor te pakken en ontdekte ik voor wie dit dierbare kaartje was bedoeld. De stiefmoeder van de papa reageerde namelijk op het bericht en vertelde me wat het juiste adres dan wél was. Op het kaartje stond wel degelijk de juiste straat, maar een totaal ander huisnummer. Natuurlijk hebben we het kaartje dan ook meteen afgeleverd op het juiste adres. De papa zou het kaartje normaal nu in z’n handen moeten hebben. Ook voor mij waren het stiekem wel erg emotionele dagen, want je wil dat kaartje koste wat kost bij die papa krijgen.”

Wekelijks moeten we overal in het land mensen teleurstel­len door fout geadres­seer­de rouwbrie­ven, trouwuitno­di­gin­gen of kampkaart­jes. Ik heb maar één tip: zorg dat je altijd het juiste adres navraagt Postbode Philippe

Deze ontroerende inspanning van postbode Philippe leidde niet alleen tot de juiste bestemming van het kaartje, maar ook tot een ontroerend bedankje van de vader zelf, via een privé-bericht op Facebook. “Hij uitte zijn respect en bedankte ons voor de moeite die we ondernomen hebben om toch het juiste adres te vinden”, aldus Philippe nog. “Maar jammer genoeg zal hij niet de eerste en laatste zijn die dit meemaakt. Wekelijks moeten we overal in het land mensen teleurstellen door fout geadresseerde rouwbrieven, trouwuitnodigingen of kampkaartjes. Ik heb maar één tip: zorg dat je altijd het juiste adres navraagt en de geadresseerden niet recent zijn verhuisd, zonder jouw weet.”

