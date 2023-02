Gratis voedselbonnen voor gezinnen in kwetsbare situatie

Lennik/O.L.V.-Lombeek Kleine Victor komt ter wereld in brandweer­ka­zer­ne: “Zelfs de ziekenwa­gen kreeg ons niet meer op tijd in het ziekenhuis”

Het was niet de bevalling die Dorien Pletinckx (34) en Tom De Smedt (33) uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zich hadden ingebeeld. Plots opgekomen weeën noopten de aanstaande papa om met vrouwlief richting het ziekenhuis in Asse te trekken, maar die bestemming gingen ze niet tijdig hallen. “Uiteindelijk werd Victor geboren in de ziekenwagen in de brandweerkazerne van Eizeringen”, klinkt het. Gisteren bracht het gezinnetje een bezoek aan de Lennikse brandweermannen.

1 februari