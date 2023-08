Meningen verdeeld over toestand dierenbe­graaf­plaats en kerkhoven: “Baasjes vinden graf van hun huisdier zelfs niet meer terug”, schepen: “Dit is geen onkruid, maar een bloemenwei­de”

De meningen zijn verdeeld over de Ninoofse kerkhoven. “Op de dierenbegraafplaats vinden baasjes hun overleden metgezel zelfs niet meer terug”, stelt Forza Ninove-bestuurslid Steven Van Liedekerke. De partij vindt dat publieke plaatsen in Ninove slecht onderhouden worden. Schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen-Vooruit) ontkent: “Het dierenkerkhof is een bloemenweide. De kerkhoven hebben er nog nooit zo goed bijgelegen”, aldus Coppens.