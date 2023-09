Nieuwe rotonde aan E40 Affligem klaar om vrijdag te openen: “Gesprek met ouders van dodelijk slachtof­fer drukte iedereen met neus op de feiten”

Nadat er een klein half jaar gewerkt geweest is aan een keerpunt aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem kan het complex donderdagnacht opnieuw geopend worden. Jarenlang werd nagedacht hoe de afrit richting Gent veiliger gemaakt kon worden. Het was een dodelijk ongeval drie jaar geleden dat het dossier in een stroomversnelling bracht.