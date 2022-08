Gemeente zoekt drie nieuwe leden voor mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad, afgekort als MoRa, is een adviserende raad. De gemeente vraagt hen dus af en toe om goede raad rond wegen- en infrastructuurwerken en omgevingsprojecten. Zo geeft de mobiliteitsraad vaak advies in de voorontwerpfase, vooral dan in verband met bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. In de raad zitten steeds veertien leden.

Het gemeentebestuur is nu op zoek naar drie nieuwe kandidaten die een gezonde interesse hebben voor mobiliteit. Zij mogen echter geen politiek mandaat uitvoeren of bij de gemeente werken. De kandidaten moeten in Ternat wonen of een grote betrokkenheid met de gemeente kunnen aantonen. Wie zichzelf ziet zetelen in de MoRa kan hier het formulier van kandidatuurstelling vinden. Dat moet je voor 15 oktober invullen en doormailen naar mobiliteit@ternat.be.