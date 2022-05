FC Dames Ternat wint testmatch en is kampioen in recreatieve afdeling

Ternat Gemeente eindelijk gestart met afschaffen voorrang van rechts

Deze week zijn ze in Ternat begonnen met de aanpassing van de voorrangswegen. Dat is maanden later dan gepland, want vorig jaar werd gezegd dat de voorrang van rechts op 26 kruispunten al in de zomer van 2021 zou verdwijnen. Nu de verkeersborden geleverd zijn, kunnen de aanpassingen één voor één worden doorgevoerd.

4 mei