Enige Belgische gamba’s sterven van de koude: “Door hoge energieprijzen kan ik watertanks onvoldoende verwarmen”

Liedekerke Rechter geeft effectieve celstraf voor man die dispuut met buur beslechtte met luchtdruk­ge­weer: “Tiental schoten in mijn richting”

Een veertiger uit Liedekerke is veroordeeld tot 12 maanden cel omdat hij een buurtbewoner vanuit zijn dakraam zou beschoten hebben met een luchtdrukgeweer. Vorige maand had de man de hele zaak nog weggelachen voor de rechter. “Dat zogenaamde slachtoffer is een dwaas. Als ik driemaal iets uitleg en die luistert niet, is het maar normaal dat ik ontplof”, klonk het.

20 december