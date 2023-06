E40 richting Gent vrijgemaakt na ongeval in Ternat

Bewoners woonwijk Norbertij­en­straat-Witheren­straat in Ninove roepen op tot actie na overlast in speeltuin en park: “Regelmatig vandalisme en lawaai door hangjonge­ren”

Hangjongeren die ’s nachts geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken in het park? Dat zijn de bewoners van de Norbertijenstraat en Witherenstraat in Ninove meer dan beu. Zij vragen nu aan het stadsbestuur om dringende maatregelen. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) belooft nu dat ze alvast de controle in de buurt zal verhogen.