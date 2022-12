Dubbele schepenwissel in Ternats gemeentebestuur: Anna Parys en Gunter Desmet vervangen Marc Faes en Jozef Borremans

De ‘nieuwelingen’ zijn overigens geen onbekenden. Parys is de dochter van oud-burgemeester Ronald Parys en zetelde sinds het begin van de legislatuur in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze werd door Marc Faes de afgelopen maanden klaargestoomd voor het schepenambt. Voor Gunter Desmet is het dan weer een terugkomst in het schepencollega na een jaar onderbreking. Door de schepenwissel zijn heel wat bevoegdheden herverdeeld onder verschillende schepenen. Wie waarvoor bevoegd is, wordt bepaald in het eerste college van burgemeester en schepen in januari 2023.