Drie buurtinformatienetwerken actief in Ternat

Ninoofs bedrijf ABEE bouwt batterijfa­briek voor elektri­sche auto's in Roemenië: “Hart van innovatie ligt in Ninove en zet stad op Europese kaart”

Het bedrijf ABEE uit Ninove gaat in Roemenië een fabriek bouwen waar batterijen voor elektrische wagens zullen worden gemaakt. Per jaar zouden er batterijen voor zo’n 150.000 elektrische wagens geproduceerd worden. De technologie daarvoor komt uitsluitend uit de hoofdvestiging in Ninove. “Op dit moment zijn we in Europa afhankelijk van China voor batterijen en dat willen we veranderen”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).