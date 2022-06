Dieven slaan zwaar toe bij band van Wim Soutaer: “Mijn gitaar is al aangeboden in de regio Kortrijk”

TernatDieven zijn in Ternat aan de haal gegaan met instrumenten van Soulbrothers, de groep van Wim Soutaer, en een digitale mengtafel van Studio Haifax. Alles samen goed voor een waarde van 25.000 euro. “De financiële waarde is misschien niet gigantisch, maar sentimenteel is dit wel een klap”, zegt Wim Soutaer. “Mijn gitaar is onvervangbaar.”

De inbraak vond al in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 juni tussen 1.30 en 8 uur plaats in de Processiestraat in Ternat, maar werd tijdens de afgelopen dagen pas bekend gemaakt door de muzikanten van Soulbrothers en door Studio Haifax. “Wij staan in voor alles wat er technisch komt kijken bij de Soulbrothers”, zegt Pieter Begard, zaakvoerder van Haifax dat ook gekend staat om de repetitiestudio’s en tijdens de coronaperiode het land rondtrok met gigantische schermen voor drive-infilms.

“Dinsdag waren we naar Brugge afgezakt voor een show en na afloop reed ik met zijn bestelwagen rechtstreeks naar mijn huis in de Processiestraat in Ternat. Dat doe ik normaal echt nooit. Meestal rijd ik naar ons magazijn in de Nieuwbaan waar ik alles veilig achter slot en grendel kan zetten en waar camerabewaking was. Maar ik kwam van ver en wilde gewoon zo snel mogelijk naar huis.”

Volledig scherm Pieter Begard van Studio Haifax op archiefbeeld. © Tom Vierendeels

De bestelwagen werd op straat geparkeerd. Groot was de verbazing van Begard woensdagochtend. “Ze hebben heel wat moeite gedaan om de bestelwagen open te breken”, klinkt het. “Ze waren echt uit op de instrumenten. Waarom die zo gegeerd zijn? Door het tekort op de markten zijn er ook enorm lange wachttijden voor muziekinstrumenten. Als je zoiets steelt, geraak je dat dan ook snel aan een mooie prijs kwijt. Maar de sector is klein en we hopen dus dat de spullen snel ergens worden aangeboden waardoor de daders door de mand vallen. Al zou het mij verbazen als ze die in België zouden proberen te verkopen.”

Uniek stuk

Toch zou dat wel al het geval zijn geweest. “Mijn gitaar is al aangeboden geweest aan iemand in de regio Kortrijk-Wevelgem”, zegt Wim Soutaer. “Die persoon had pas nadien mijn Facebookbericht gezien. Hij heeft nog gevraagd om terug te keren met een identiteitsbewijs, maar de ‘verkoper’ zag hij natuurlijk niet meer terug. Voor mij gaat het ook niet echt om de financiële waarde.”

“De gitaar kocht ik van Tim Toegaert (gitarist bij onder meer Fleddy Melculy, Willy Sommers en Janez Detd, red.). Die is custom made en was volledig vernieuwd door Tim. Een uniek stuk dus, dat mij echt goed lag en een goede klank had. Heel jammer dus. Al geven ze mij 1.000 of 2.000 euro, die gitaar is onvervangbaar. De basgitaar van Roberte Mercurio verdween ook, maar hij speelde daar wel al twintig jaar mee. Daarnaast werden ook een piano, synthesizer en orgel van Gilles Dandelooy gestolen en tot slot dus ook een gitaar van Vincent Goeminne. En daarnaast dus ook nog een mengpaneel van Haifax.”

Volledig scherm De gestolen keyboards die vorige week werden gestolen. © Rv

Shows gaan door

Voor de aankomende shows van Soulbrothers zijn er geen problemen. “We hebben uiteraard meer dan één gitaar”, verklaart Soutaer. “Soms spelen we twee optredens op een dag en krijgen we niet alles tijdig verplaatst. Maar het lastige is dat we dus nog naar maar één set hebben. Als er ergens een probleem zou opduiken, al dan niet technisch, kunnen we dus wel niet vervangen. Maar voorlopig kunnen alle geplande shows wel gewoon doorgaan.”

Wie meer informatie over de diefstal heeft, kan contact opnemen met de lokale politiezone TARL, Studio Haifax of een van de leden van Soulbrothers.

