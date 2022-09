Clown Jobo wacht kinderen op: “We gaan er een spectaculair schooljaar van maken”

Schepen Jozef Borremans kroop vandaag met plezier nog eens in de huid van clown Jobo om alle kleuters te verwelkomen. “Tachtig in totaal”, zegt Roesems. “En daarnaast hebben we ook nog eens 160 kinderen in de lagere school. Het thema: een spectaculair schooljaar, kom dat zien. Vandaar de clown en de verwijzingen naar het circus. Doorheen het schooljaar zullen we tal van leuke activiteiten die binnen dit thema passen organiseren.” Maar ook bij de start van het schooljaar zit deze directeur met de handen in het haar. “We moeten ons heel goed organisen”, zegt hij. “Ook hier is er een tekort aan leerkracht: één personeelslid in de lagere school. Normaal gezien zouden we 29 personeelsleden moeten hebben, maar dat zijn er dus 28. We waren liever voltallig gestart, maar we gaan er het beste van maken. Elke klas zal een klasleerkracht hebben en de zorgleerkrachten springen bij waar nodig.”