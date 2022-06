CC De Ploter blaast 40 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd

TernatDit weekend is de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen van CC De Ploter in Sint-Katherina-Lombeek van start gegaan. Het wordt duidelijk een seizoen om nooit te vergeten. Het cultureel centrum, dat één van de eerste in Vlaanderen was, blaast veertig kaarsjes uit. Om die verjaardag te vieren staat de Ternattenaar tal van leuke initiatieven te wachten.

De Ploter zegt een open huis te willen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “Een huis dat durf omarmt, vertrouwen geeft, uitdaagt en bovenal verbindt”, zegt directeur Pieter Claessens. “Een huis waar je moet geweest zijn.” Onder meer de heropening van het Ploter Café waar ook naast de reguliere werking van De Ploter zaken worden georganiseerd moet daartoe bijdragen. “Maar onze verjaardag gaan we niet zomaar laten passeren”, wet Claessens. “Als één van de eerste cultuurcentra in Vlaanderen groeide dit huis uit tot een begrip in Ternat en omstreken. Een centrum dat zich wist te onderscheiden door zijn gedurfde werking, lokale inbedding en uitzonderlijke projecten zoals hARTbeats en BORIS.”

Inwoners centraal

Iets waar naar wordt uitgekeken is Zonderland. Een groots theaterspektakel onder leiding van regisseur, acteur en begeleider van verschillende Ploter-projecten Gregory Caers waar werkelijk elke Ternattenaar aan kan deelnemen. De voorstellingen zullen op verschillende plaatsen in de gemeente doorgaan. Wie interesse heeft in dit project kan op zaterdag 2 juli naar de kick-off van het grootschalige project afzakken aan het kasteel Kruikenburg. Daarnaast wordt ook enorm uitgekeken naar BORIS, waar opnieuw tal van jonge inwoners aan kunnen deelnemen en door circusgezelschap Be Flat klaargestoomd worden voor een show vol acrobatie. Maar ook een kerstvoorstelling staat op de planning met Stille Nacht, gecreëerd door gezelschap Max Last in samenwerking met de lokale harmonieën Musikalo en Musate. En dan zit er ook nog Ternat Zomert aan te komen.

Oude bekenden en jong talent

Voorts houdt De Ploter vast aan een divers en kwalitatief programma met familievoorstellingen, theater, populaire-, wereld- en klassieke muziek, humor, film, workshops, tentoonstellingen en tal van andere activiteiten. “In vier decennia zijn er heel wat professionele gezelschappen en kunstenaars de revue gepasseerd”, klinkt het. “Artiesten waarin De Ploter geloofde en waarmee een band werd opgebouwd. Kommil Foo, Guido Belcanto, Wim Helsen, Bruno Vanden Broecke, Circus Ronaldo, Vitaly Samoshko of de ex-BORISbegeleiders Sofie Palmers en Femke Stallaert zijn er maar enkelen om op te noemen. Hen geven we dit feestjaar graag een ereplaats. Maar uiteraard krijgt ook jong talent podiumkansen. Zo kunnen bijvoorbeeld De Mannschaft, There There Company of Hanafubuki absoluut niet ontbreken.”

Ploterbrunches

Bij de samenstelling van het programma ging er speciale aandacht naar de totaalervaring. Een bezoek aan De Ploter beperkt zich niet tot het bijwonen van de voorstelling in de schouwburg. Zo worden er inleidingen voorzien bij sommige theatervoorstellingen, zijn er omkaderingen bij concerten en staat er elke 3de zondag van de maand een ‘Ploterzondag’ gepland rond een bepaald thema. Hier kan het publiek naast een film, workshop of voorstelling genieten van een heerlijke Ploterbrunch. Natuurlijk is er voor en/of na de voorstelling steeds de mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen in het pas terug geopende Plotercafé.

Samenwerken over de gemeentegrenzen

Tot slot blijft De Ploter samenwerkingen aangaan. “Hierdoor ontstaan interessante samenwerkingen in en buiten de regio en organiseren we voorstellingen op prachtige locaties”, gaat het verder. “De lovende productie ‘La cucina dell’arte’ van Circus Ronaldo gaat door in het feeërieke park van Kruikenburg en wordt georganiseerd door de cultuurhuizen van Ternat, Dilbeek en Liedekerke. ‘Zullen we samen…’ van Tout Petit is dan weer een voorstelling voor de allerkleinsten (vanaf 3 jaar) én senioren die plaatsvindt in het woonzorgcentrum Sint-Carolus. En dan zijn er uiteraard nog de ‘kerkconcerten’.”

Een uitgebreid overzicht van het programma kan je raadplegen via de website www.ccdeploter.be en natuurlijk in de seizoensbrochure. Onder de noemer ‘Beleef weer meer’ organiseren de cultuurhuizen van Pajottenland en Zennevallei een gezamenlijke start van de ticketverkoop op zaterdag 11 juni. Meer info hierover is terug te vinden via de website www.wezender.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.