Café Nachtmis moet drie maanden de deuren sluiten

Brussel RESTOTIP. Restaurant Baladi: Authentiek Syrisch op een boogscheut van de Brusselse Grote Markt

Uitbater Mohammed leerde de kneepjes van het vak in een zaak aan de overkant van de straat. “Ik ben vanuit Damascus naar België gekomen om te studeren. Na een jaar ben ik beginnen werken in het restaurant hiertegenover. Ik begon er als afwasser. Na enkele maanden vroeg de chef of ik ook in de keuken wou werken. Uiteindelijk groeide ik door tot chef-kok en restaurantmanager. Zo leerde ik hoe je een zaak moet runnen. Ik heb er ook mijn vriendin Alice ontmoet. Zij werkte er toen achter de bar,” glundert hij.

10 juni