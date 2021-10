Burgemeester Ternat over penitentiair verlof van inwoonster Els Clottemans: "De deur staat hier altijd open”

“Ik denk dat het een opluchting is voor de familie, die het heel zwaar heeft. Het is altijd een zachte familie geweest die sterk verankerd is in de gemeente.” Daarom zal de deur altijd openstaan voor Els. De burgemeester toont ook medeleven met de familie van het slachtoffer, maar stelt zich luidop de vraag of Clottemans iets met hun leed maken heeft: “Het is niet aan ons om daarover te oordelen”. Clottemans heeft zelf ook nooit toegegeven dat ze schuldig is aan de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren (37).