Burgemeester Ternat over penitentiair verlof van inwoonster Els Clottemans, 15 jaar na parachutemoord: "De deur staat hier altijd open”

Doorbraak in onopgelos­te moorden? België en Verenigd Koninkrijk wisselen voor het eerst DNA-databanken uit

18 januari Speurders staan voor een mogelijke doorbraak in 312 Belgische strafdossiers, omdat onze DNA-databank voor het eerst vergeleken is met haar veel grotere zus uit het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is er nu eindelijk ook een spoor in vier onopgeloste moorden in ons land. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) noemt de uitwisseling "extreem veelbelovend".