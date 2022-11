Bijna evenveel veroordelingen als jaren op de teller: 74-jarige hardleerse bestuurder wordt voor 73ste (!) keer veroordeeld

Met deze veroordeling komt de teller voor A.M. op maar liefst 73 veroordelingen te staan. Zestig ervan werden door de politierechtbank geveld. In totaal telt zijn strafregister de volle dertien bladzijden. Ten gevolge van deze veroordelingen mag hij niet meer rijden, maar hij vindt steeds manieren (en voertuigen) om toch weer de straat op te gaan. Het hoeft niet te verbazen dat de zeventiger een gekend figuur is bij de plaatselijke politiediensten. Op 20 september van vorig jaar zagen twee agenten tijdens een patrouille de man instappen in een wagen. Hij reed achteruit tegen de rijrichting in en beging toen al een overtreding. Daarom ging een agent voor hem staan. Al zwaaiend met de armen maande hij hem aan te stoppen.

Poetsvrouw

Zo had de man het echter niet begrepen. Hij duwde het gaspedaal in en reed resoluut richting de agent. Deze kon ternauwernood wegspringen om erger te vermijden. “Ik was de wagen van mijn poetsvrouw gaan ophalen toen die agent plots voor mijn wielen sprong”, verklaarde de man later in zijn verhoor. “Ik dacht nog: ‘Wat doet die nu?’ Ik heb echt serieus aan mijn stuur moeten draaien om een ongeval te voorkomen.” Een minnelijke schikking werd hem opgestuurd, maar die betaalde hij niet. Daarom werd hij vervolgd voor de correctionele rechtbank. “Meneer minacht het gerecht. Zelfs 72 veroordelingen helpen hem niet zich te schikken naar de regels. Dit incident toont trouwens aan waarom hij allang niet meer mocht rijden”, aldus het parket bij de behandeling van et dossier. De rechter kon hier weinig aan toevoegen en gaf hem de gevorderde straf van acht maanden. De man zelf kwam niet opdagen ter zitting en werd dan ook bij verstek veroordeeld.