Bezoek het kasteel van Kruikenburg tijdens Open Monumentendag en kom meer te weten over t’Serclaes

Eind 2020 kwamen drie vrienden, kunstenaars elk in hun eigen vak, bij elkaar en werd er overeen gekomen iets speciaals te doen rond het thema t’Serclaes. “Fien Monsieur, bekend kunstenares in Ternat en ver daar buiten, vroeg mij of ik foto’s wilde maken rond t’Serclaes”, vertelt Emile Devogeleer. “Ik was zelf verwonderd hoeveel mensen de geschiedenis van deze figuur op de Grote Markt in Brussel niet kennen, maar wel geluk hopen te krijgen als ze over de arm van dit voor hen mysterieus beeld aaien. Na verschillende keren naar Brussel te zijn geweest en de nodige foto’s genomen te hebben, had Fien Monsieur niet stil gezeten en popjes in keramiek gemaakt om een prachtige kalender rond Everaert t’Serclaes te maken. Voor de bewoording op de kalender en in het boek werd beroep gedaan op professor Frans Du Mong, eveneens uit Ternat. Dit project kreeg ondertussen ook medewerking en steun van schepen Marleen Platteau en Christianne Servranckx van cultuur Ternat en bewondering van schepen Delphine Houba van Brussel.”