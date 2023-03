Bestelling oppikken doe je bij slagerij Vastenavondt voortaan aan originele automaat

De automaten zijn er gekomen na het succes van de webshop. “Iets waar ik altijd in geloofde, maar waar ik de boot in het begin wel voor voor afhield”, zegt Steven. “Het grote probleem was dat je bij ons geen stukprijzen hebt, maar alles gewogen wordt om de prijs te berekenen. De stap naar een online winkel hebben we uiteindelijk wel gezet en die beklagen we ons niet. De bestellingen lopen echt goed. Maar hierdoor ontstonden wel langere wachttijden in de winkel. Mensen die hun bestelling kwamen oppikken moesten wachten op de mensen die hun inkopen in de winkel deden en omgekeerd. De efficiëntie was compleet verloren. En daarom gingen we voor automaten om bestelling af te halen. Als je bestelling klaar is en betaald is, kan je met een cijfercode het deurtje waarachter jouw pakket zit openen. Dat afhalen kan zowel binnen als buiten onze openingsuren, dus evengoed ‘s nachts of op een sluitingsdag. Het systeem met de frigo’s is volledig uitgewerkt door een slager uit het Gentse. Het geheel liet ik omkasten en ik nam contact op met illustrator Eva Mouton om voor enkele leuke tekeningen te zorgen. Zij had een oproep op sociale media geplaatst dat ze graag eens voor onder meer een slager wilde werken. Het was een extra investering, maar ik wilde wel écht dat het tof aangekleed zou zijn. Het is met alles zo dat ik altijd kwaliteit wil afleveren en tweehonderd procent achter iets moet staan. Ze kreeg enkele zaken aangereikt die zeker verwerkt moesten worden, zoals bijvoorbeeld de nummering van de deuren en de werkwijze, maar voorts kreeg ze carte blanche. Eva deed een voorstel en we zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte.”