Bakkerij Heidi lanceert Loemekse broden: “Op basis van Ternatse tarwe”

Bakkerij Heidi aan de kerk van Sint-Katherina-Lombeek waar BV’s ook al eens een pateeke durven bestellen. Daar werd vanaf dit weekend een nieuw brood gelanceerd: Loemeks brood. “Met dat lokaal handelen ben ik al een tijdje bezig”, doet Geert het verhaal. “Het is een principe waar ik echt aan vasthoud. Waarom zou je verder dan de eigen buurt zoeken als de kwaliteit aanwezig is? Op die manier blijft het geld ook in de streek. Zo komt onze chocolade bijvoorbeeld van bij Herman Van Dender die zijn atelier hier tien kilometer verder heeft.” En daar komt dus nu een nieuwe lokale leverancier bij. “Bruno van Opdenbosch”, knikt Geert. “Kijk, ik haal al twintig jaar mijn bloem bij Molens Dedobbeleer in Halle. Die werken sowieso al alleen samen met graanleveranciers die zich maximaal in een straal van vijftig kilometer rond de molen bevinden. Dat wilde ik verder opentrekken. Via de Facebookpagina Leven in Ternat lanceerde ik een oproep naar landbouwers die in Ternat tarwe verbouwen. En zo kwam ik dus bij Bruno uit.”

Loemeks brood

En Geert ging vervolgens aan de slag met het maken van een nieuw brood dat hij Loemeks kan noemen, een verwijzing in het dialect naar Sint-Katherina-Lombeek. “Eigenlijk heb ik hier al een eigen Ternats brood, maar dat is een desembrood”, luidt het. “Dat is niet iets dat iedereen graag eet. ‘Kunnen we geen alledaagse boterham maken?’, vroeg ik mij af. Na wat experimenteren met verschillende recepten kwam ik uiteindelijk tot dit Loemeks brood. Of je echt gaat smaken dat het een ander brood is betwijfel ik wel. Maar ik ben ook voorzitter van Bakkers voor Bakkers dat intussen 1.400 warme bakker verbindt. Onze grootste bedoeling is het profileren van brood en het overtuigen van mensen met om eens een brood dat ter plaatse gekneed, gerezen en gebakken is te kopen. Misschien draagt het Loemeks brood met Ternats graan hier ook wel toe bij. Overigens noemen we het nu nog Loemeks brood, maar op termijn zal ‘Loemeks’ wel wegvallen aangezien het ons standaardbrood is.” Bakkerij Heidi heeft nu dertien verschillende soorten in de aanbieding.

Intussen kan Geert ook verklappen dat het financieel zwaar wordt voor bakkers. “De prijzen van grondstoffen zijn verdubbeld”, weet de man. “Ik verneem van collega’s dat hun gasrekening maal tien is gegaan en volgens de prognose zou dit tot maal twintig kunnen stijgen. Ook de industriële bakkerijen zitten in hetzelfde schuitje. Elektriciteit is ook maal drie gegaan. Veel jonge collega’s die net gestart zijn en nog stevige leningen hebben lopen komen nu wel in de problemen. Dit terwijl de spaarbuffer van de anderen ook daalt natuurlijk.”

