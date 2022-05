Alle gemeentelijke gebouwen nu toegankelijk voor rolstoelgebruikers

“Het gemeentehuis en het sportcentrum pakten we eerder al aan”, vertelt schepen Jozef Borremans (CD&V en Volks) die onder meer de bevoegdheid Andersvaliden heeft. “Nu we cultuurcentrum De Ploter hebben voorzien van een automatische schuifdeur is ook deze locatie beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers.” Voordien waren er enkel deuren aan de hoofdingang van het gebouw. “Het dossier om de schuifdeur te plaatsen liep al even, maar de dankzij de nieuwe directie van De Ploter kwam alles in een stroomversnelling. Hierdoor zijn al onze officiële gebouwen aangepast aan rolstoelgebruikers.” Eerder werd in De Ploter ook al een hellend vlak geplaatst aan de inkom van de theaterzaal. Indien men op voorhand op de hoogte is worden ook enkele stoelen weggenomen zodat er plaats is voor iemand met een rolstoel.