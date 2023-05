Affiche Rock Ternat vervolledigd met onder meer Daan, K’s Choice en Goose

Tieners viseerden sporthal­len: “Was alleen op de wereld”

Twee tieners hebben zich maandag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een inbraak in een sporthal in Dilbeek. Eén van beiden stond ook terecht voor twee andere inbraken, in een ander gebouw in Dilbeek en in de sporthal van Opwijk. De advocaten van beide jongeren vroegen om een werkstraf.