50.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Ternat raakten jullie het meest in 2022: van Belgische gamba’s die sterven van de koude tot de onteigening van restaurant La Cigale

TernatMeer dan 50.000 keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Ternat het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van gamba’s die sterven door de energiecrisis tot het restaurant van Sabine Ney en Anthony Delepine dat moet wijken voor een herinrichting van het kruispunt. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

De krant staat er bijna dagelijks vol van: de energieprijzen gingen dit jaar door het dak. De energiecrisis treft iedereen, thuis en op het werk. Ook Eric De Muylder, de enige gambakweker van ons land voelt de gevolgen. Omdat hij zich vorig jaar al blauw betaalde aan elektriciteit, ging de verwarming er nu enkele graden naar beneden met een sterfte van zowat vijftig procent van de diertjes tot gevolg. “Vorig jaar moest ik al 17.000 euro opleggen, daarvoor moet ik meer dan 400 kilo gamba’s verkopen”, zegt hij.

Van gamba’s naar honden. Wanneer een onthaalmoeder uit Ternat dinsdag met twee van haar kindjes op wandel ging, had ze nooit verwacht dat het zou eindigen in een drama. Een rottweiler — die volgens verschillende bronnen toebehoorde aan Rode Duivel Jason Denayer — beet de kinderen en sleurde er zelfs eentje enkele meters mee over straat. Kevin Agneesens (39), de vader van het 2-jarige slachtoffer Ender, heeft inmiddels klacht ingediend tegen Jason Denayer en vertelt ons het verhaal. “De hond liep al weken los, maar er moest blijkbaar eerst iets ernstig gebeuren...”

Schadevergoeding

Sven van Loon en Jo Van der Elst sluiten 2022 opgelucht af. Het duo won in 2017 een wedstrijd waarbij op zoek gegaan werd naar een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis, maar tot een akkoord tussen beide partijen kwam het nooit. Het duo wilde daarop al hun geïnvesteerde geld terug. In december veroordeelde de rechter de gemeente dan uiteindelijk tot het betalen van een schadevergoeding van 75.000 euro. “Het is maar een fractie van wat we wilden, maar we zijn alleszins blij dat de rechter ons gelijk gegeven heeft”, klinkt het.

Minder goed nieuws voor Sabine Ney en Anthony Delepine van restaurant La Cigale in Wambeek. Het koppel kreeg te horen dat hun pand onteigend wordt waardoor ze het gebouw in januari 2024 moeten verlaten. Het restaurant moet wijken voor een herinrichting van het kruispunt op de Assesteenweg. “En dit terwijl we hier nog maar sinds mei 2021 zitten”, aldus Sabine. “Concreet hebben we nog zes maanden om een nieuw pand te vinden.”

We sluiten dit overzicht af met een van onze restotips die jullie duidelijk gesmaakt heeft. In oktober gingen we langs bij Kwizien Brut, de pizzeria van Jelle Temmerman (41). Hij was de eerste winnaar van Mijn Restaurant en na enkele omzwervingen heeft hij nu opnieuw een eigen zaak in Wambeek. In het restaurant kan je vier dagen per week ‘s avonds terecht voor een drie- of viergangenmenu. “Daarbij is het hoofdgerecht altijd pizza”, vertelde Jelle. “Welke drie pizza’s er zijn wisselt, net als de voorgerechten.”

Volledig scherm Jelle Temmerman in zijn restaurant Kwizien Brut. © Tom Vierendeels

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

