1.000 euro voor tip naar vermiste papegaai Rio: “Wij en de buren zijn er het hart van in”

TernatHet gezin van Vincent Puttaert en zijn buren zitten in zak en as. Hun geliefde papegaai Rio is al bija vijf dagen vermist. En dat is niet naar gewoonte van hun gevederde vriend. Dagelijks gaat hij op bezoek bij de buren om er even te vertoeven. “Maar vrijdagavond is hij niet thuisgekomen”, zucht Vincent. “Dat is de laatste twee jaar nooit het geval geweest. Ik ben er van overtuigd dat iemand hem heeft binnen genomen. Daarom loof ik 1.000 euro uit voor de gouden tip. Kwaad ben ik niet en een klacht zal ik ook niet indienen.”

Al sinds hij nog maar enkele weken oud was maakt papegaai Rio deel uit van het gezin Puttaert uit de Nattestraat. “En sinds zo’n anderhalf jaar vliegt hij overdag vrij rond in Ternat”, klinkt het. “Een leven in een kooi wil ik hem niet geven. Echt vliegen kan je dat wel niet noemen. Hij gaat van tuin naar tuin en van boom naar dak. Het is een slim beest, want hij weet intussen al welke gepensioneerde buren overdag thuis zijn en waar hij dus even terechtkan voor gezelschap. Een buurjongen die tussen 16 en 17 uur in de tuin basket speelt mocht zich ook altijd aan een bezoekje verwachten. En dat de kinderen uit de buurt op woensdagnamiddag thuis zijn wist hij ook maar al te goed. Dan ging hij op hen wachten aan de trampoline. Zelf had ik er eigenlijk geen besef van, tot ik mijn oproep plaatste in de Facebookgroep Leven in Ternat. Nu pas krijg ik te horen hoe hij regelmatig op bezoek ging bij buren en hoe gehecht de mensen dan ook aan hem zijn geraakt.”

Volledig scherm Papegaai Rio © Rv

Mosselen en biefstuk friet

Maar Rio duikt plots in geen enkel tuin meer op. “Vrijdag rond 11 uur heb ik hem nog zelf gezien en rond 16 uur heeft iemand hem nog opgemerkt achter Audi-garage Heremans langs de Assesteenweg, niet zo ver van hier”, vertelt Vincent. “En sindsdien is Rio spoorloos. Echt niet van zijn gewoonte. Steevast keert hij elke dag tegen 17 uur uur terug naar huis. Dan gaat hij in de boom zitten en wanneer de dampkap tegen 18 à 19 uur aangaat weet hij dat het tijd is om naar binnen te komen om te eten. Hij heeft uiteraard zijn eigen eten, maar bij het avondmaal mag hij mee aanschuiven aan tafel. Dan eet hij mee, of het nu biefstuk friet, spaghetti of mosselen is dat we eten.”

Volledig scherm © Rv

Binnen bij iemand

Ver vliegt Rio ook nooit. “Het verste dat hij ooit eens gespot werd was in de omgeving van muziekschool Noise Gate”, luidt het. “Natuurlijke vijanden heeft hij niet, dus de kans dat hij werd aangevallen door een roofdier kan ik uitsluiten. Wanneer een papegaai verdwijnt gaat het meestal om een ongeval, maar ook die kans acht ik zeer klein. De enige piste die nog in mijn hoofd speelt is dat iemand Rio heeft binnen genomen. Daarom loof ik een beloning van 1.000 euro uit voor wie mij Rio kan terugbezorgen. Een grote som, maar we zijn er echt wel het hart van in. Als de kinderen huiswerk maken gaat hij mee aan de hoek van de tafel zitten en tijdens een film ‘s avonds kruipt hij mee onder een dekentje in de zetel. Ik ben ook helemaal niet boos op de persoon die hem in huis heeft genomen. We willen Rio gewoon terug. Discretie is ook mogelijk. Rio kan ook altijd tot bij dierenarts Bjorn Geeroms worden gebracht, onze vaste dierenarts uit Ternat die ook gespecialiseerd is in papegaaien. Een klacht tegen de persoon die hem in zijn bezit heeft zal ik ook niet indienen.” Wie Vincent kan helpen in de zoektocht naar Rio kan met hem contact opnemen via het nummer 0472/42.20.56.

Volledig scherm © Rv