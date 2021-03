Zverev struikelt al in eerste ronde in Rotterdam

Tennis Clijsters ook niet in Dubai, later op de week meer nieuws over eventuele voortzet­ting ‘Kimback’?

2 maart 380 dagen geleden kende Kim Clijsters (37) een verdienstelijke aanzet van haar comeback op het WTA-toernooi van Dubai. Tweevoudig grandslamwinnares Garbine Muguruza was in twee sets te sterk, maar vooral in die tweede set liet de Limburgse mama flitsen van haar talent zien. Op de 21ste editie van de Dubai Duty Free Tennis Championships volgende week komt er evenwel geen vervolg. Clijsters, die haar laatste wedstrijd op 1 september speelde op de US Open, zal niet deelnemen aan het sterk bezette toernooi in het Midden-Oosten, maar zou wel deze week met nieuws over de eventuele voortzetting van haar 'Kimback' komen.