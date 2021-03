Zverev noemt bevriezen wereldranglijst absurd: “Federer speelde een jaar niet, maar staat boven mij”

Kort nadat het coronavirus het internationale tennis had stilgelegd, besloot de ATP om de ranking te bevriezen. In plaats van de beste achttien resultaten van de afgelopen 52 weken mee te nemen, werd besloten om de ranking te baseren op een periode van 22 maanden: van maart 2019 tot en met december 2020. De maatregel was bedoeld om spelers niet te ‘verplichten’ deel te nemen aan toernooien tijdens de pandemie.



“De ranking doet er niet echt toe, vooral niet met het systeem dat we nu hebben. Op dit moment is het classificatiesysteem zo in de war dat je er geen aandacht aan hoeft te besteden”, aldus Zverev, vorig jaar finalist op de US Open.