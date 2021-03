Zverev klopt Tsitsipas in finale in Acapulco en verovert zijn veertiende titel

TennisAlexander Zverev (ATP 7) heeft het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.053.560 dollar) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Duitser, het tweede reekshoofd, versloeg in de finale het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5) na twee uur en negentien minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)).

Het is voor Zverev zijn veertiende ATP-titel in zijn 23e finale. Zijn laatste titel dateerde van het toernooi in Parijs, in november vorig jaar. Twee jaar geleden verloor de Duitser al eens de finale in Acapulco tegen de Australiër Nick Kyrgios.

Zijn overwinning tegen Tsitsipas zal deugd gedaan hebben. De Griek was de voorbije jaren een zwart beest voor de Duitser. Tsitsipas won de vijf laatste onderlinge ontmoetingen. Zverev kon tot voor zaterdag enkel hun eerste onderlinge duel winnen.

De 22-jarige Tsitsipas blijft steken op vijf titels in dertien finales. Het toernooi in Marseille, in februari vorig jaar, was zijn laatste eindoverwinning. Nadien verloor hij drie finales.

Volledig scherm Zverev en Tsitsipas. © AFP

Volledig scherm © AP

Fernandez vervoegt Golubic in de finale in Monterrey

De Canadese Leylah Fernandez (WTA 88) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Monterrey (hard/235.238 dollar). De achttienjarige Fernandez versloeg in haar halve eindstrijd de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 57), het zevende reekshoofd in Mexico, na twee uur en acht minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-5).

In de finale wacht voor Fernandez een confrontatie met de Zwitserse kwalificatiespeelster Viktorija Golubic (WTA 102). Zij versloeg eerder op de avond de Amerikaanse Ann Li (WTA 72), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-2 en 6-4).

Voor de Canadese tiener wacht zondag haar tweede WTA-finale. In februari vorig jaar verloor ze haar eerste eindstrijd op WTA-niveau, ook al in Mexico, in Acapulco.

De 28-jarige Golubic staat voor de vierde keer in haar carrière in de finale van een WTA-toernooi, de tweede keer dit jaar. In Lyon verloor ze eerder deze maand van de Deense Clara Tauson in de eindstrijd. De Zwitserse heeft één WTA-titel op haar palmares, in 2016 stak ze voor eigen publiek de toernooizege op zak in Gstaad.