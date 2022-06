Zverev ging intussen onder het mes: Duitser mist Wimbledon en is mogelijk maanden out

“Om zo snel mogelijk terug te kunnen keren in competitie, om zeker te zijn dat alle gewrichtsbanden goed genezen en om de stabiliteit in mijn enkel terug te krijgen, was opereren de beste optie”, schrijft Zverev op Instagram bij een foto van hemzelf in een ziekenhuisbed. “Mijn revalidatie begint nu en ik zal er alles aan doen om sterker dan ooit terug te keren.”

Deelname aan Wimbledon, dat al op 27 juni van start gaat, is uitgesloten. Of Zverev wel fit zal geraken voor het laatste grandslamtoernooi van het seizoen is onzeker. De US Open begint op 29 augustus in New York.