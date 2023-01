“Zo snel mogelijk naar het profcircuit”: 17-jarige Alexander Blockx wint na bloedstollende tiebreak als eerste Belgische junior ooit de Australian Open

TennisAlexander Blockx (ITF 10) heeft het juniorentoernooi gewonnen op de Australian Open. In de finale haalde de 17-jarige Blockx, vorig jaar al te lezen in onze Next Gen-reeks , het met 6-1, 2-6 en 7-6 (11-9) van zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Learner Tien (ITF-27).

Hij is de derde Belg die op een grandslamtoernooi de eindzege pakt bij de junioren jongens. Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012 deden het Blockx voor, allebei op het gravel van Roland Garros. Op het hardcourt van de Australian Open is de primeur dus voor Blockx. Een historische prestatie.

“Ik heb elke dag hard gewerkt om momenten als deze te beleven en ik zal doorgaan”, vertelde Blockx. “Als we in België goede sporters hebben, is dat misschien omdat we een klein land zijn en we de wereld willen laten zien dat ook wij goed kunnen presteren. We hebben goede coaches, goede infrastructuur. Voor de rest houden we vol, vechten we en geven we niet op.”

KIJK. Het matchpunt van Blockx in een bloedstollende tiebreak

Een grandslamtitel bij de junioren wijst op heel wat potentieel, maar het is geen garantie op succes. “Ik wil graag zo snel mogelijk de overstap maken naar het professionele circuit,” vervolgde Blockx. “Ik ga beginnen met de ITF Futures-toernooien van 15.000 en 25.000 dollar. En als ik goed speel en een titel weet te veroveren, kan ik doorstromen naar de Challengers. Het hangt allemaal af van hoe ik presteer. Ik ga proberen het maximale te doen en te blijven werken zoals de afgelopen jaren. Dominic Thiem was mijn favoriete speler toen ik jonger was. Nu heb ik iemand anders, Carlos Alcaraz. Ik probeer hem zo veel mogelijk na te doen.”

Coach Cassiers: “Erg moeilijk om op deze leeftijd voorspellingen te doen”

Philippe Cassiers, de coach van Blockx, is vooral fier op de houding van zijn pupil gedurende het hele toernooi. “Deze finale was helemaal niet gemakkelijk, maar ik waardeerde zijn vastberadenheid en het feit dat hij er altijd in bleef geloven. Daardoor kon hij uiteindelijk zegevieren.” Cassiers wil zich liever niet aan voorspellingen wagen over de toekomst van Blockx. “Het enige wat ik kan garanderen, is dat Alexander hard zal blijven werken om de stadia te doorlopen die leiden naar proftennis. Het is erg moeilijk om op deze leeftijd voorspellingen te doen en te praten over de top 100 en dat soort dingen. Het is duidelijk dat Alexander wil klimmen op de ATP-ranking. Maar er is nog veel vooruitgang te boeken, bijvoorbeeld wat betreft het fysieke aspect en zijn opslag. Maar ik heb vertrouwen in zijn potentieel en we zullen er alles aan doen opdat hij een mooie carrière kan uitbouwen.”

Vrijdag greep Alexander Blockx nog naast de dubbeltitel in Melbourne. Aan de zijde van de Braziliaan Joao Fonseca ging hij in de eindstrijd met tweemaal 6-4 onderuit tegen zijn tegenstander in de enkelfinale Learner Tien en Cooper Williams, de zevende reekshoofden uit de VS.

