Zizou Bergs stunt: 21-jarige Limburger en ‘s werelds nummer 528 klopt nummer 45 in Antwerpen

Roland Garros Van topper in het skiën naar jongste tennisser in de top 80 van de wereld sinds Rafael Nadal: een portret van gravelreve­la­tie Jannik Sinner

5 oktober Een Italiaan die hoge ogen gooit op Roland Garros en dan nog wel op 19-jarige leeftijd. Jannik Sinner is de revelatie van het mannentoernooi in Parijs. Onze tenniswatcher Filip Dewulf stelt het talent even voor. “Hij is het jongste lid van de top 80 sinds ene Rafael Nadal dat deed in 2003.”