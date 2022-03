Zizou Bergs bezorgt België beslissende punt tegen Finland: “Weken mee bezig geweest”

TennisHet Belgische team heeft zich in Finland verzekerd van deelname aan de finaleronde van de Davis Cup. Zizou Bergs (ATP 163) zorgde voor het beslissende punt tegen Finland door winst in het vijfde duel in twee sets (6-4 en 6-0) tegen Otto Virtanen (ATP 405). De partij duurde één uur en acht minuten.

Eerder op de dag verloren Sander Gillé en David Goffin het dubbelspel in drie sets (6-3, 2-6 en 7-6 (7/5)) van Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori. Goffin verving de onfortuinlijke Joran Vliegen, die vrijdag een positieve coronatest aflegde en in quarantaine zit. Vliegen is de vaste dubbelpartner van Gillé.

David Goffin (ATP 68) won vervolgens zijn tweede enkelduel in evenveel dagen tegen Emil Ruusuvuori (ATP 71) in twee sets (6-4 en 6-2). Na de eerste dag was de tussenstand 1-1 na overwinningen van Goffin, tegen Virtanen, en Ruusuvuori, tegen Bergs.

“Dit is een droom die werkelijkheid wordt”, stak Bergs na de partij van wal. “Een tijd geleden maakte ik nog een TikTok-filmpje met beelden van Steve (Darcis, red.) en David (Goffin, red.) die beslissende wedstrijden wonnen in Davis Cup-confrontaties. En nu lukt het mij zelf om de ontmoeting binnen te halen.”

“Ik ben al weken bezig met dit moment, met het binnenhalen van het beslissende punt tegen Virtanen”, legde de Limburger uit. “Ik wist dat het zo zou uitkomen. Een week geleden in Italië (waar hij was voor het Challengertoernooi in Forli, red.) werd ik ‘s morgens nog extra vroeg wakker met zenuwen. Dat was voor deze wedstrijd al. Dat bracht ook twijfel en angst met zich mee, maar samen met mijn psycholoog Gert-Jan hebben we daar heel hard aan gewerkt. Wedstrijden op de European Open helpen daar ook bij, bij het omgaan met de druk. Ik heb ook heel veel geleerd uit de wedstrijd van gisteren tegen Ruusuvuori.”

Volledig scherm © EPA

“Ik was vandaag meer solide, meer allround. Het zorgde voor een enorme ontlading om het beslissende punt binnen te halen. Dit is echt Davis Cup-tennis. Dit is niet te vergelijken met mijn debuut in Paraguay tegen Bolivia in september (in Asuncion waren er door de coronacrisis geen fans en waren de temperaturen erg hoog, red.). Ik tennis eigenlijk voor de Davis Cup-confrontaties. Dit was altijd een droom. Hier wil ik heel goed in worden.”

Kapitein Johan Van Herck was na de 3-2 zege ook erg tevreden. Van Herck legde uit dat er op vraag van de spelers enkele kleine aanpassingen gebeurden in de voorbereiding. “We hebben in september gesprekken gehad met de spelers. Daar hebben we veel uit geleerd. We zijn met alle info aan de slag gegaan en hier hebben we goed gecommuniceerd en hard gewerkt. We hebben een aantal kleine dingen aangepast, op vraag van de spelers. We zijn gegroeid door de week. Ik hoop dat de spelers hier vertrouwen uit halen. Ze hebben allemaal een goede week gehad hier. Laat ons hopen dat we in september terug spelers hebben die hoger staan en dat we daar op kunnen verderbouwen.”