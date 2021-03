Zijn ex-coach Thomas Johansson ziet het goedkomen: “Blij dat Goffin weer lol heeft op de baan”

Vijf maanden geleden zat Thomas Johansson (46) als begeleider van David Goffin nog op de ATP Tour. Vandaag is hij baas van de APT Tour, de padelvariant. Dat houdt de Zweedse Australian Open-winnaar van 2002 niet tegen om het tenniscircuit, en zijn vroegere pupil, van dichtbij op te volgen. “Ik ben erg blij dat hij weer met plezier op de baan staat”, zei Johansson. “Dat was het probleem in de laatste zes maanden van vorig jaar. Hij had het mentaal en fysiek moeilijk tijdens de matchen. Het is daarom fijn om te zien dat hij terug is. Hij speelt opnieuw goed. Die titel in Montpellier betekende veel voor hem. Hij is voor mij een speler die op regelmatige tijdstippen een toernooi moet kunnen winnen. Het zou niet x-aantal jaar mogen duren voor hij er weer eentje pakt. Zijn keuze om met ‘Gigi’ (Germain Gigounon) aan de slag te gaan, was trouwens een goede beslissing. Daar hebben we over gepraat, toen we onze samenwerking stopzetten. ‘Gigi’ is één van Davids beste vrienden. Hij kent bovendien veel van tennis en zelfs toen ik nog met David trainde, hadden we al veel contact. Maar nog eens: hij heeft weer lol op de baan, en dan gaan de resultaten automatisch komen.”