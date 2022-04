Zesde overwinning op rij: David Goffin stoot in Monte Carlo door naar tweede ronde

In de tweede ronde treft de Belgische nummer 1 Daniel Evans (ATP 27). De Brit, die vorig jaar Goffin in Monte Carlo versloeg in de kwartfinales, won in de openingsronde met 6-0 en 7-6 (7/4) van de Franse lucky loser Benjamin Bonzi (ATP 63). In de onderlinge confrontaties leidt Evans met 3-0. Neemt Goffin ook de volgende horde, dan staat hij in de achtste finales mogelijk tegenover de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Die moet dan wel nog de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) uitschakelen.