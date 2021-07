Zanevska bereikt in Polen voor het eerst in haar carrière een WTA-finale

In de halve finales haalde onze landgenote het in drie sets (6-2, 4-6 en 6-3) van Kateryna Kozlova (WTA 141). Het was haar eerste zege tegen de Oekraïense. Op het heilige gras van Wimbledon (2014), op de US Open (2015) en in het Russische Sint-Petersburg (2016) moest ze telkens het onderspit delven.