Zaak-Peng blijft tenniswereld beroeren, China waarschuwt dat WTA “doos van Pandora opent”

Bommetje. De WTA, bij monde van hun CEO Steve Simon, die woensdag aankondigde dat ze alle (tien) Chinese tornooien op de kalender (van 2022) schorst zolang er geen duidelijk contact is met Shuai Peng en zekerheid omtrent haar veiligheid. Geen georkestreerde video’s, gecensureerde mails of zelfs gedirigeerde conference calls – zoals Peng vorige week uitvoerde met IOC-voorzitter Thomas Bach – maar wel een rechtstreekse lijn met de 35-jarige dubbelspecialiste die een maand geleden een voormalig vicepremier van seksuele aanranding betichtte én een transparant, eerlijk onderzoek naar die aantijgingen. “Dit is iets waarvan we niet mogen wegkijken”, zei Simon ferm bij CNN. “Want als we wegkijken dan zeggen we tegen de wereld dat het respectloos behandelen en niet serieus nemen van deze zaak rond seksueel misbruik best oké is.” Het gedurfde maar toe te juichen standpunt van de damestennisbond – als we het zo mogen zeggen, de WTA toonde ballen! – kreeg bijval vanuit alle hoeken van de tenniswereld. Nochtans loopt de WTA door het annuleren van het Chinese luik mogelijk honderden miljoenen dollars aan tv -en sponsorinkomsten (en 30 miljoen aan prijzengeld) mis. “Ik weet niet hoe ik aan onze atleten kan vragen om daar te spelen als Peng niet vrijuit kan communiceren en blijkbaar onder druk haar beschuldigingen heeft moeten intrekken”, aldus Simon.

Voorlopig niet in het groepje aanhangers, de ATP, die mannentennisbond hield zich opvallend stil gisteren. Nochtans was hun speerpunt Novak Djokovic wel duidelijk: “Ik steun de beslissing van de WTA volledig. Ik vind hun standpunt moedig. Het gaat hier om het leven van een speelster, dan moeten mannen en vrouwen, ATP en WTA, samenspannen. We hebben nood aan meer duidelijkheid.” Misschien dat de ATP toch dacht aan hun Aziatisch vlaggenschip: het Masters Series-tornooi van Shanghai. Ook het IOC sprak zich amper uit, over twee maanden staan de olympische winterspelen in Peking op het programma, terwijl ze gisteren nochtans wéér contact hadden met Peng. “We maken ons net als anderen zorgen over het welzijn en de veiligheid van Peng”, luidde het in een statement. “Daarom dat ons team opnieuw een video call had met haar en we in januari een persoonlijke meeting gepland hebben. Wij maken gebruik van ‘stille diplomatie’ omdat dat in onze ervaring met regeringen de meest veelbelovende manier is in zulke zaken met mensen.” Volgens het IOC bevestigde Peng gisteren wederom dat ze in goede gezondheid en safe is.