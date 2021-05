Ysaline Bonaventure zet samenwerking met De Greef na voorlopige schorsing stop

Tennis Van Uytvanck moet meteen koffers pakken in Belgrado

18 mei Alison Van Uytvanck (WTA 67) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in de Servische hoofdstad Belgrado (gravel/235.238 dollar). Onze landgenote verloor in de eerste ronde tegen de Kroatische qualifier Ana Konjuh (WTA 188) in drie sets: 6-2, 1-6 en 7-5.