Yanina Wickmayer plaatst zich voor hoofdtabel Wimbledon

In 2019 speelde Wickmayer voor het laatst Wimbledon. Haar vorige deelname aan een grandslam dateert van de US Open 2020.

De 32-jarige Wickmayer, in 2009 halvefinaliste op de US Open, neemt voor de 13de keer deel aan het grasgrandslam. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot in de achtste finales.