Yanina Wickmayer (32) keert in februari terug naar het tenniscircuit

Wickmayer laste op 8 november een tijdelijke pauze in. Ze stond toen 162ste op de WTA-ranking. Omdat ze kan rekenen op een beschermde ranking mag ze bij haar comeback deelnemen aan de grotere toernooien. De 32-jarige had altijd duidelijk gemaakt dat het moederschap niet het einde van haar carrière moest betekenen. “Ik speel nog steeds heel graag tennis. Dit is dus geen afscheid, maar een tot ziens.” Wickmayer speelde haar laatste wedstrijd in de kwalificatieronde van Roland Garros in september 2020.