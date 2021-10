Xavier Malisse had niet verwacht te winnen bij eenmalige comeback: “Opslag was wat trager, maar ik heb me geamuseerd”

Baan één naast de Lotto Arena zat afgeladen vol om de minicomeback van Xavier Malisse te aanschouwen. En de Belgische fans zagen dat het goed was. Ook X-man zelf had er schik in. “Dit was fun”, zei Malisse na zijn zege. “Het was fijn om terug te zijn. Ook amusant voor Lloyd. De opslag was wat, of heel veel, trager en ik maakte wat foutjes maar in het algemeen ben ik wel blij met de manier waarop ik tenniste. Ik had trouwens al helemaal niet verwacht van te winnen, leuk dus.”