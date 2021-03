Xavier Malisse boekt nu succes als coach: “Veel meer stress dan als speler, maar ik hou ervan”

Tennis Zverev struikelt al in eerste ronde in Rotterdam

3 maart Alexander Zverev (ATP 7) is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Nederlandse Rotterdam (hard/980.580 euro). De 23-jarige Duitser, het derde reekshoofd, verloor tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 43) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij nam 1 uur en 19 minuten in beslag. Bublik treft in de tweede ronde de Amerikaan Tommy Paul (ATP 56) of de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 35).