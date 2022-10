Xavier Malisse (42) dubbelt nog eens en start aan nieuw hoofdstuk als coach: “Ik doe het nog altijd uit passie”

Er lijkt maar weinig sleet te komen op de ‘X-man’. Vorig jaar haalde hij al onverwacht de halve finale in de Lotto Arena en ook deze editie staat de in 2013 gestopte Kortrijkzaan nog altijd zijn mannetje in het dubbel. “De eerste ronde was leuk”, glimlachte de fit ogende Malisse gisterennamiddag. “We speelden alle vier goed. Fijne ambiance. Geen druk of stress. Het was alleen wat laat (de wedstrijd eindigde ruim na middernacht, red.). Dan weet ik weer waarom ik gestopt ben.”

Twaalf maanden geleden stond hij dus al bij de laatste vier met zijn toenmalige pupil Lloyd Harris, maar de Zuid-Afrikaan is met een geopereerde pols al een tijdje uit roulatie. Malisse mocht op zoek naar een nieuwe speler om zijn reis -en coachhonger te stillen. Hij kwam eerst uit bij Sebastian Korda (ATP 36), de talentvolle zoon van ex-topper Petr Korda, die in Antwerpen vandaag de kwartfinale betwist. “Superleuke kerel, goede speler maar er waren wat randzaken die me niet aanstonden waardoor onze twee maanden samen geen vervolg kregen”, legde Malisse uit. “Ik doe het uiteindelijk uit passie en het moet toch een beetje plezant blijven. Als het constant stressen is, dan is het niet voor mij.”

Popyrin

Met de 23-jarige Australiër Alexei Popyrin vond Malisse een nieuwe uitdaging. ‘Pop’ kende vorig jaar zijn doorbraak met een eerste ATP-titel in Singapore en een plaats in de top 60, maar had moeite om die status dit seizoen te bevestigen op de 28 tornooien die hij aandeed. “We zijn vier weken geleden begonnen en het is echt tof”, aldus de voormalige nummer negentien van de wereld. “Opnieuw een project zoals met Harris die ook rond de 100 stond toen hij onder mijn vleugels kwam. Popyrin moet opnieuw wat vaste routines krijgen in zijn spel, daar zijn we nu mee bezig. Zijn tennis is het probleem niet, eerder een mentale kwestie. En we gaan een stevige winterbreak tegemoet: hij woont nu in Dubai, dus we gaan goed trainen en hard zweten. Het wordt weer geen fulltime, maar ook zoals met Harris een twintigtal weken op de tour. Alexei is een goede gast, erg respectvol en traint hard. Ik kijk er echt naar uit.” Stilaan begint de coach Malisse een zekere renommée te krijgen op het circuit. “Ik doe het ook graag”, glimlachte hij. “Dat is het belangrijkste, er moet vooral een klik zijn met de speler. Met Popyrin is die er. We hopen natuurlijk ook resultaten neer te zetten, maar dat weet je nooit op voorhand.”