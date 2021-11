WTA-baas na schriftelijke verklaring nog bezorgder om Peng Shuai: “Kan moeilijk geloven dat zij die geschreven heeft”

"De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en controleerbaar bewijs nodig dat ze veilig is. Ik heb haar herhaaldelijk via verschillende vormen van communicatie proberen te bereiken, maar zonder resultaat.”

China zweeg tot donderdag over de situatie van de tennisster, tot de verklaring die via staatsmedia werd verspreid. In de mail die naar Simon is gestuurd schrijft Peng Shuai dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen. Ook meldt ze dat ze gewoon thuis is om bij te komen en dat alles goed met haar gaat. "Dank voor de bezorgdheid", schrijf ze.