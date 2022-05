Wordt Medvedev nieuwe nummer één door maatregel Wimbledon en daaropvolgende reactie van ATP?

Het beheerst nu al enkele weken de debatten binnen en buiten de kleedkamer. De beslissing van de Britse tennisbond om, gesteund door regels van de eigen regering, geen (Wit-)Russische spelers toe te laten op hun grastornooien sloeg in als een bom. Onderhandelingen tussen de hoogste instanties van het tennisbestel brachten geen zoden aan de dijk en de ATP en WTA, die vonden dat individuele spelers niet mochten gestraft worden voor daden van hun machtshebbers, achtten het nodig om met een tegenmaatregel te komen: geen punten op Wimbledon.

Daar de grandslamtornooien afzonderlijke entiteiten zijn in de tenniswereld en de mannen -en vrouwentennisbond dus geen inspraak hebben in hun beleid was dat zowat de enige boetedoening die ze konden opleggen (samen met een boycot). Niet iedereen ging echter akkoord met die vergaande ingreep. Een groot deel spelers die de vorig jaar goed presteerden in Londen stonden ineens voor een voldongen feit: hun ranking ging een klap krijgen zonder dat ze een kans kregen om die eind juni te verdedigen op de All England Club.

Volledig scherm © AFP

Terwijl Rafael Nadal zich geen politiek gevoelige uitspraken toeliet, wilde Novak Djokovic in Parijs wel zijn mening kwijt. “Ik ben blij dat de spelers zijn samengekomen met de ATP om te tonen dat het grandslamtornooi een fout maakte”, zei de winnaar van de voorbije twee Wimbledon-edities. “En dan moeten wij hen erop wijzen dat er gevolgen zijn. Een paar dagen geleden ben ik er achtergekomen dat er een adviesbrief was van de Britse regering aan de All England Club waarin ze verschillende opties aanboden. Maar geen enkele is op tafel gekomen. Ze hebben dat met niemand van de ATP besproken. Ook niet met Russische spelers, om te zien of er niet ergens een compromis kon gesloten worden. Er hadden bijvoorbeeld wat exhibitiematchen kunnen plaatsvinden waarbij het opgebrachte geld naar Oekraïne had kunnen gaan. Er waren mogelijkheden maar er was nooit enige communicatie vanwege Wimbledon en dat is fout.”

Door het wegvallen van zijn 2000 ATP-punten van vorig jaar kan Djokovic zijn eerste positie op de wereldranglijst zomaar verliezen aan Daniil Medvedev, een Rus. “Het is moeilijk te zeggen wat juist of fout is”, meende hij. “Dit is eigenlijk een verlies-verliessituatie voor iedereen. Maar Wimbledon gaat altijd een droom voor mij blijven.” Niet iedereen dacht er zo over. Naomi Osaka twijfelde openlijk over haar deelname en Benoit Paire ging zelfs nog een stapje verder. “Ik ga naar Wimbledon om mijn prijzengeld op te strijken alsof het een exhibitietornooi is”, fulmineerde de controversiële Fransman. “Waarom heeft niemand ons ingelicht? Dit gaat over een oorlog tussen de ATP en Wimbledon en dat is niet aangenaam voor ons. Jammer voor de Russen en -Wit-Russen maar zij zijn het die de problemen hebben veroorzaakt. Maar al de spelers betalen de prijs. Medvedev wordt nu de nummer een en dat is absurd!”

Volledig scherm © Photo News