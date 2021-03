“Wordt het stilaan tijd om te beseffen dat dat 37-jarige lichaam van Clijsters signalen uitzendt die niet zo positief zijn?”

Tennis Osaka klimt naar tweede plaats op WTA-ran­king, Mertens zakt één plek

22 februari Naomi Osaka, die zaterdag de Australian Open won, doet haasje-over met de Roemeense Simona Halep op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking. De Japanse staat nu op de tweede plaats, achter de Australische Ashleigh Barty. Elise Mertens verliest één plek en is nu 17de. Op de dubbelranglijst is ze opgeklommen naar de tweede plaats, nadat ze samen met Aryna Sabalenka de eindzege veroverde in Melbourne Park.