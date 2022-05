Wimbledon streeft naar meer gelijkheid en schrapt aanspreektitel ‘Miss’ en ‘Mrs’ van winnaarsbord

Tennis Denis Shapovalov schiet in Canadese colère en kaffert Italiaanse fan uit: “Shut the f*ck up!”

Opmerkelijke beelden uit het ATP-toernooi van Rome. Daar viel Denis Shapovalov even uit zijn rol tijdens zijn wedstrijd tegen thuisspeler Lorenzo Sonego. Toen de Italiaanse fans de Canadees uitjouwden was diens repliek er niet naast: “Shut the f*ck up!”

10 mei